Games Playstation Xbox Spannend: Wird heute „Kingdom Hearts 3“ angekündigt? Publisher Square Enix macht es spannend. Mitten in der Nacht verschicken sie eine Email, in der steht: Heute im Laufe des Tages die Social-Media-Kanäle bei Facebook und Twitter im... 26/01/2017 @ 06:28 1 0 Markus 26/01/2017 @ 06:28

Games PC Playstation Xbox Prey: Releasetermin, neuer Gameplay-Trailer und neue Informationen zum Sci-Fi-Shooter In der Rolle von Morgan Yu findet man sich in "Prey" auf einer von Aliens überrannten Raumstation wieder. Heute verkündete Publisher Bethesda und Entwickler Arkane Studios den Re... 25/01/2017 @ 19:36 1 0 Markus 25/01/2017 @ 19:36

Jetzt passt die Playstation 4 auch zum IKEA-Fernsehregal. – Markus über die weiße PS4-Konsole



Games PC Playstation Xbox Dark Souls III DLC: The Ringed City Mit "The Ringed City" wurde der zweite und letzte DLC für Dark Souls III angekündigt.Am 28. März soll der DLC für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.In "The Ring... 25/01/2017 @ 12:48 0 0 Rene 25/01/2017 @ 12:48

Games Nintendo PC Playstation Xbox Ubisoft kauft sich „Guitar Hero Live“-Entwickler von Activision Der britische Entwickler FreeStyle Games, welche unter der Flagge von Activision unter anderem Games wie Guitar Hero Live und DJ Hero veröffentlicht haben, wurden vom französisch... 24/01/2017 @ 19:41 1 0 Markus 24/01/2017 @ 19:41

Games PC Playstation Xbox Neue Overwatch Skins, Map und Spielmodus Mit dem Leak eines neuen Videos zu "Year of the Rooster" erhalten wir mehr Einblick in den Content des nächsten großen Updates.Das Video zeigt die Neujahrsskins von Junkrat,... 24/01/2017 @ 14:05 1 0 Rene 24/01/2017 @ 14:05