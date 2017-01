Via der Steam-Seite von Resident Evil 7 Biohazard sind die Details zum kommenden "Season Pass" herausgekommen. So werden alle Zusatzinhalte bis Ende diesen Jahres erscheinen:...

#TOP Games Nintendo

Es gibt nicht viele Spiele die uns in einen solchen Bann ziehen können, wie ein Zelda-Titel. Breath of the Wild hat eine kunstvolle Grafik, welche schon fast wie ein Gesamtkunstwe...