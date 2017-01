Passt ideal in jede Bauchtasche, welche bestimmt wieder ab 2017 modern wird, oder in die Handtasche der Frau 2.0. – Markus D. Bauer über die Nintendo Switch



Games PC Mass Effect Andromeda: Spiele es früher via Origin Access Nachdem Electronic Arts den Releasetermin für den 23. März in Europa ansetzt, dürfen sich PC-Origin-Zocker als einer der ersten in Andromeda tummeln - wie ein Tweet auf dem offi... 7/01/2017 @ 20:06 0 0 Markus 7/01/2017 @ 20:06

Games PC Playstation Xbox Battlefield 1: Großes Update für Februar geplant Wie Entwickler DICE in einem Blog-Post bestätigte, arbeite man an einem neuen Gameplay-Update, welches im nächsten Monat veröffentlicht werden soll.Dabei gibt es im "Februar... 6/01/2017 @ 17:37 1 0 Markus 6/01/2017 @ 17:37

Games PC Playstation Xbox Ghost Recon: Wildlands – Live-Action-Trailer veröffentlicht Ubisoft hat einen neuen Ghost Recon: Wildlands-Live-Action-Trailer veröffentlicht, der mehr oder weniger das zeigt, was wir schon aus anderen Trailern zum Spiel kennen. Nur eben m... 6/01/2017 @ 17:26 1 0 Markus 6/01/2017 @ 17:26

Games PC Playstation Xbox For Honor: Jede Menge neuer Gameplay-Videos Einen wahren Gameplay-Video-Marathon veröffentlichte Ubisoft zum kommenden Schwertkampfspiel For Honor.Der Titel erscheint am 14. Februar für Xbox One, Playstation 4 und Wind... 5/01/2017 @ 14:50 0 0 Markus 5/01/2017 @ 14:50