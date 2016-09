Infinite Warfare: MP-Beta startet am 14.10. für PS4

Die Call of Duty XP ist ab sofort eröffnet. Das ausverkaufte Call of Duty-Fan-Event hat diesen Morgen mit einer globalen Informationsveranstaltung begonnen, einschließlich der Weltpremiere des Multiplayer-Trailers für Call of Duty: Infinite Warfare, gefolgt von der Ankündigung, dass Activision am 14. Oktober eine Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare zunächst nur auf PlayStation 4 einläuten wird.

Die deutsche Version von Modern Warfare Remastered bietet dieselbe Spielerfahrung wie die deutsche Originalversion von Call of Duty 4: Modern Warfare. Activision gab außerdem bekannt, dass alle 16 der ursprünglichen Multiplayer-Maps in Call of Duty: Modern Warfare Remastered enthalten sein werden. Die zehn bereits angekündigten Maps werden direkt zum Start veröffentlicht, während die sechs weiteren Maps ab Dezember kostenlos verfügbar sein werden.

