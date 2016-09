XBox, PS, VR – Will ich eine “neue” Konsole?

“2016 hole ich mir eine Xbox-Konsole!” Das war mein Vorsatz für dieses Jahr. Doch Sony will mich nicht gehen lassen.

Bis jetzt kamen nach dem Release einer Konsolen-Generation immer die Slim-Varianten. Technisch vielleicht leicht besser, aber im Großen und Ganzen dieselbe Konsole. Dieses Mal gibt es aber einen leichten “Bruch”. Denn parallel zu den neuen Konsolen hat sich auch eine neue Technologie immer stärker etabliert: 4K Ultra HD.

4K & HDR

Eine vier mal so hohe Auflösung wie von Full HD und zusätzlich die neue HDR-Technolgie, welche noch bessere schwarz/weiß-Werte erzielt, ermöglichen den neuen TV-Geräten, regelrechte Feuerwerke der Details abzuliefern. Auch wenn die PS4 und Xbox One ihre Vorgänger-Modelle um einiges ausstechen, die “neue” TV-Generation legt nochmal einen drauf.

Die Xbox One S, als auch das PS4 4.0 Update ermöglichen den HDR-Support. Um die volle 4K-Auflösung zu genießen, ist aber mehr notwendig. Und aus diesem Anlass heraus haben beide Hersteller nun beschlossen, frühzeitig eine 4K-Version ihrer jeweiligen Konsole auf den Markt zu bringen. Ich finde dies sehr störend!

Mein Xbox-Jahr

Schon als die Xbox One angekündigt wurde, hatte ich gesagt, sobald es Gears of War 4 kommt, hole ich sie mir. Ich hab mich zu Beginn für die PS4 entschlossen. Dies hatte gar keinen tieferen Hintergrund, lediglich die Tatsache, dass Uncharted 4 einen Release-Termin hatte und von Halo oder GoW noch nichts in Sicht war. So stieg ich also mit der PS4 in die neue Generation ein. Als Halo auf den Markt kam, entschied ich mich noch zu warten, da ich gerade mit Metal Gear Solid 5 beschäftigt war. Also dachte ich mir, 2016 wird vielleicht mein Xbox-Jahr, denn da muss GoW einfach kommen.

Dem war dann auch so! Der vierte Teil wurde angekündigt und mein Weihnachtsgeschenk stand fest. Doch dann kam die E3 und Microsoft kündigte eine neue Konsole an! Sie solle bereits nächstes Jahr kommen. Ein Gerät mit voller Abwärtskompatibilität und 4K! Die leistungsstärkste Konsole ever. Also gut, dann warten wir halt wieder und konzentrieren uns noch ein weiteres Jahr auf die PS4. Zu früh “gefreut”.

Dann kam Pro

Meine Games-Liste für 2016 stand ebenfalls fest: XCom 2, Tomb Raider, Deus Ex, Mafia III, Final Fantasy XV, das letzte Quartal des Jahres hat einiges zu bieten! Dann lässt Sony die Bombe platzen: “Wir bringen eine 4K-Version auf den Markt!!” Was?! Die PS4 Pro!

Panik in der Gamer-Welt! Was nun? € 399.-, sie kostet so viel wie jede andere Konsole, bietet eigentlich “nur” einen Support für 4K TV´s an, um noch mehr Power aus den Spielen herauszuholen. Dies ist der einzig wahre Unterschied. Denn sie spielt auch keine 4K Blu-Rays ab! Anscheinend wurde diese Entscheidung getroffen, um Kosten zu sparen.

Es liegt nicht an dir, es liegt an mir

Da ich noch nicht im Besitz eines 4K TV´s bin, dachte ich mir, es ist zwar schön, aber die wahren Blockbuster kommen wohl erst im nächsten Jahr, somit kann ich ja noch warten. Doch dann fingen die Ankündigungen an. Spiele, die für die PS4 bereits erscheinen, wurden nun auch noch für die Pro in 4K angekündigt! So hat Square Enix bereits Deus EX und Tomb Raider verlautbart! Die standen auf meiner Liste!! Was nun? Auf der “alten” PS4 kaufen, oder auslassen und dann auf der Pro holen? Oder noch länger warten und dann mit der neuen Xbox holen?!? Was wollen die von mir?! Ich wollte nur spielen!!!

Es war einmal VR

Um das Fass zum Überlaufen zu bringen: In der ganzen “neuen Konsole”-Diskussion hat man komplett vergessen, dass im Oktober Playstation VR auf den Markt kommt! Das war doch bereits eine neue Hardware! Oder will Sony diese nicht verkaufen?!?

“Die PS4 Pro ist wirklich für die Spieler, die das meiste aus ihren Games herausholen wollen.” Ist das eine Herausforderung, um zu sehen, wer nun ein “echter” Gamer ist?!

Mir ist die Strategie hier einfach nicht klar. Man ist mit der PS4 bereits weltweiter Marktführer. Man bringt mit Playstation VR die nächste Generation des Gaming-Erlebnisses auf den Markt. Auch diese kostet gute € 400.-. Die Ankündigung einer Slim ist absolut OK und verständlich, damit rechnet man. Aber dann entscheidet man sich noch eine 4K Version der PS4 zu veröffentlichen? Wieso? Welchen Druck hat Sony hier verspürt? Das wirkt für mich fast wie eine Angst-Aktion die Xbox-Konsole, welche noch nicht einmal einen Release-Termin hat. Außerdem gibt man damit Microsoft klar die Zügel in die Hand, denn sie können nun noch mehr draufpacken um sicherstzustellen, dass ihre Konsole besser als die Pro ist. Was hat dies für einen Sinn? Warum sollte ich mir nun als PS4-Besitzer eine Pro UND VR kaufen?! “Für das beste Spielerlebnis”?!

Ohne Con-tent keine Con-sumer

Ich muss gestehen, ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden. Noch dazu aufgrund der Tatsache, dass die Pro technisch kaum besser ist. Lediglich für den 4K-Support nochmals € 400 Euro hinzublättern, das kann ich mir nicht vorstellen. Dabei ist es wirklich keine Preisfrage, es geht mehr um das Prinzip.

Ich habe selbst keinen 4K TV bis jetzt gekauft, da ich wenig bis keine Vorteile darin aktuell sehe. Ja, das Bild ist wirklich besser und wirklich sehr schön, aber es gibt einfach viel zu wenig Content für 4K. Netflix baut langsam aus, aber man findet kaum Blu-Rays im Handel und auch Fernseh-Sender sind noch weit von einer kompletten 4K-Übertragung entfernt.

Wieso also? Was könnte hier der Grund gewesen sein? Aufgrund der Tatsache, dass die PS4 genauso viel wie die Pro kostet, gehe ich stark davon aus, dass diese ein Auslaufmodell werden wird und es später nur mehr die Pro und die Slim geben wird. Trotzdem ist es für Besitzer einer PS4 eine sehr frustrierende Situation. Man kompletter Spielplan muss neu geplant werden!

Ich bin mir sicher, dass das Erlebnis in 4K außergewöhnlich ist. Aber ich war jetzt komplett auf VR eingestellt! Ich war absolut von VR nicht überzeugt, nach den vielen Tests und Ankündigungen aber, beschließ ich dann doch, mich dem Hype anzuschließen.

Ich war komplett auf den Kauf einer neuen Hardware in diesem Jahr programmiert. Was nun? VR? Pro? One? Neo? Ach was, ich denke am Ende pfeiff´ ich drauf und hole mir die Wii U.

Am Ende zählt der Spaß

Mein Ansatz aber:lautet Spielspaß! Grafik ist “schön”, aber sie ist für mich immer zweitrangig gewesen. Der Spielspaß geht vor. Also werde ich mich in erster Linie nun auf die Games konzentrieren, welche aktuell erscheinen und noch keine Pro-Ankündigung erhalten haben. Weiters teste ich Playstation VR mal aus. Ich lasse die Pro noch beim Händler stehen und besorge sie mir erst, wenn ich definitiv weiß, dass ich auch selbst das meiste aus dem Spiel herausholen kann.