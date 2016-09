Capcom möchte #1 Spiele- Entwickler der Welt werden

Capcom setzt alles daran um die Nummer Eins der weltweiten Spiele- Entwickler zu werden, dass sagt der aktuelle Jahresbericht des Unternehmens.

Capcom’s Vertriebschef Yoichi Egawa hat auch seinen Masterplan dazu verraten: Die Beibehaltung talentierter Mitarbeiter im Unternehmen und die Fokusierung auf die Genres Shooter und Strategiespiele.

„Das Unternehmen habe noch viel Wachtumspotenzial in Richtung Online und eSports“, so Egawa.

Capcom hat derzeit mehrere interessante Spiele in der Pipeline. So startet Dead Rising 4 am 6. Dezember zum Nikolo für Playstation 4 und Xbox One, Resident Evil 7 erscheint Ende Januar für PS4, Xbox One und PC und das Remake zu Resident Evil 2 (PSone) soll Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen. Also genug Zombies und Monster um die Umsätze anzukurbeln.