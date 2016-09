Nintendo hat gelernt: Nintendo-NX- Konsole für Jedermann

Die Nintendo NX-Konsole soll laut Yves Guillemot ein sehr benutzerfreundliches System bieten. Das sagte der CEO von Ubisoft in einem Interview gegenüber IGN.com.

Besonders das Interface der noch unangekündigten „Hybrid-Konsole“ (Stationär wie auch Mobil) soll sehr attraktiv sein womit alle Spieler zurechtkommen sollen.

Laut Guillemot habe Nintendo eine „andere Erfahrung“ geschafffen als die heutigen Konsolen von Sony und Microsoft. Abschließend im Interview lobt der Ubisoft-CEO das Nintendo von der Wii U gelernt habe und etwas Neues und Attraktives entwofen habe.

Bis jetzt hat Ubisoft noch jede neuere Nintendo-Konsole beim Start einer neuen Konsole, im Gegensatz zu anderen großen Publishern, immer mit exklusiven Spieletiteln unterstützt. Deshalb sollte man die sehr lobenden Worte des CEO’s nicht all zu starkt auf die Wagschale legen. Bis dato ist jedoch „nur“ Just Dance 2017 bestätigt, welches für so gut wie alle Systeme erscheinen wird.

Was man bis jetzt über die NX weis sind nur Gerüchte. Einzig die Tatsache das es sich um eine „Hybrid-Konsole“ handeln wird ist irgendwie zu oft durchgesickert. Hier der Link zum angeblichen Leak-Video zum NX-Controller.

Die Konsole soll im März 2017 veröffentlicht werden.

