Steam-Charts: Overwatch-Klon „Paladins“ in den #TOP10

Obwohl die Bezeichnung „Klon“ für Paladins eigentlich nicht ganz richtig ist wird der an Overwatch angelehnte Shooter Paladins so bezeichnet. Die geschlossene BETA von Paladins fand sogar VOR jener von Overwatch von Blizzard statt, jedoch feierte das „Original“ seinen Release am 24. Mai und der kostenlose Shooter Paladins erschien vor einigen Tagen am 16. September als „Open Beta“.

In den aktuellen Steam-Charts zeigt sich auch das Interesse an Paladins, welchen auf Anhieb den neunten Rang der meistgespielten Games erreichte:

Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive Team Fortress 2 Sid Meier’s Civilization V Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved Garry’s Mod Rocket League Paladins Unturned 2

Wann die Xbox-One- und Playstation-4-Fassungen erscheinen ist derzeit noch unbekannt.