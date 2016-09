Gears of War als Strategiespiel?

Für Gears of War 4 startete heute das „Preloading“ für den 54,6 Gbyte großen Download der digitalen Version des Shooters.

Anscheinend ist bei der „Third-Person-Ballerei“ noch nicht Schluß! Phil Spencer (Xbox-Boss) überraschte auf einem Xbox Fan-Fest in Australien mit der Aussage (Facebook-Quelle):

„Gears of War ist auch in anderen Genres möglich!“

Spencer meinte damit, dass man die Geschichte rund um Gears of War auch in anderen Genres erzählen könne. Für Microsoft sei Gears of War jedenfalls eine besondere Marke, welche durchaus – so wie auch Halo mit Halo Wars – in einen anderem Genre vorkommen könnte.

Gears of War 4 (Xbox One, Windows 10) erscheint am 7. Oktober 2016.

UMFRAGE In welchem Genre würdet ihr "Gears of War" gerne spielen? Strategie

Adventure

Sport 😉

Rollenspiel Umfrage-Resultat

