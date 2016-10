Gears of War 4: Riesengroßer Day-1-Patch

Also wenn das kein großes Update für den ersten Tag ist!

Wie Rod Fergusson, Studiochef des Gears of War 4-Entwicklers The Coalition, via Twitter bekannt gibt wird der Day-1-Patch satte 11 Gbyte groß sein. In der 54,6 Gbyte Download-Version des Third-Person-Shooters ist dieses Update schon drinnen. Nur nicht in der Disc-Version…

To clarify – if digital, no day one patch since all 54.6 gigs are downloaded. If physical disk then there will be 11 gig download. — Rod Fergusson (@GearsViking) 30. September 2016

Warum Disk-Versionen noch kaufen?

Da stellt man sich natürlich schon die Frage warum man ein Spiel noch in einer Hülle kaufen soll, wenn man dann erst 1/5 des Titels „updaten“ muss. Bei allen Fortschritt in der Gaming-Industrie der letzten 20 bis 30 Jahre: Wann gibt’s wieder Module? 😉

Gears of War 4 startet am 7. Oktober für Xbox One und Windows 10.