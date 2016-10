Valve und J.J. Abrams: Portal- und Half-Life-Film in Arbeit

Seit der ersten Ankündigung im Februar 2013 (via IGN.com) das Star Wars 7- und Star Trek-Regisseur J.J. Abrams die Filmadaptierungen von PORTAL und Half-Life übernehme ist es ein wenig still geworden.

Nun lässt Abrams aufhorchen: Die Ankündigung des PORTAL-Films stehe unmittelbar bevor!

Im Gespräch mit IGN auf dem roten Teppich von Westworld (HBO-Serie) sagte Abrams:

„Nächste Woche haben wir ein Treffen mit Valve. Wir sind sehr aktiv und ich hoffe das wir bald PORTAL ankündigen können.“

„Wir hatten schon sehr viele interessante Gespräche mit Autoren, welchen wir ein Drehbuch zutrauen welche der Marken gewachsen sind“, so der Produzent von Westworld.

Bis eine Verfilmung von Portal und Half-Life ins Kino kommen wird also noch Zeit vergehen! Bis dahin erfreuen wir uns an Fan-Filmen wie „ENTER THE FREEMAN“ …

… oder aber auch über „Portal: No Escape“.