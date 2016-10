FIFA 17: Top-Start in UK – Neuer Verkaufsrekord

FIFA 17 wurde letzte Woche weltweit veröffentlicht, auch im Heimatland des Fußballs, im Vereinigten Königreich.

Wie die Kollegen von VG247.com berichten hat der neueste FIFA-Ableger auch einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Die Fußball-Simulation verkaufte sich um 18% stärker als sein Vorgänger FIFA 16, welcher erst letztes Jahr den Startrekord von FIFA 13 eingestellt hatte. Damit schaffte FIFA 17 auf Anhieb den ersten Platz auf der Insel und unterbrach damit auch die Xbox One-(S-)Dominanz: Forza Horizon 3 befindet sich „nur“ mehr auf Platz 2 in den UK-Charts.

Fortzsetzungen sind allem Anschein nach in aller Munde, immerhin weis man was man bekommt. So verkaufte sich Forza Horizon 3 um satte 12% stärker als noch sein Vorgänger in Woche 1.

