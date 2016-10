USA – Xbox One verkauft sich besser als die Playstation 4

Wenn wir etwas über die aktuelle Konsolengeneration sagen können, dann das Sony mit der Playstation 4 diese dominiert hat – bis jetzt. In den USA konnte die Xbox One im dritten Monat in Folge stärker performen als Playstation 4 und Wii U.

Auch eine schlanke PS4 ist der Xbox One S nicht gewachsen!

Nach Daten der Industrie-Tracking-Firma „NPD“ hat sich die Microsoft-Konsole durchgesetzt. Jedoch die starken und wichtigen Verkaufsmonate kommen bekanntlich noch – vor Weihnachten.

Ein Grund für den „Turnaround“ in den Verkaufszahlen der Konsolen liegt natürlich in der aggressiven Preissenkung und die Einführung der wirklich schlanken und schicken Xbox One S. Die Playstation 4 Slim, welche in den USA am 15. September erschienen ist, konnte diesen Trend auch nicht aufhalten. Playstation-Besitzer sparen ihr Geld für die Virtual Reality-Brille oder gar für die 4K-fähige Playstation 4 Pro, welche bekanntlich im November auf den Markt kommt.

Der Trend aus den USA mit dem „Xbox One-Wunder“ und der Aufholjagd gegenüber der Playstation 4 schwappte bereits auf andere Länder über. Auch aus UK und Australien gibt es gleichermaßen Erfolgmeldungen für die Redmonder.