The Walking Dead: Staffel 8 bestätigt

Wie AMC bekannt gegeben hat wird es mit The Walking Dead auch nach der 7. Staffel weitergehen! Staffel 8 wurde fixiert.

Die achte Staffel soll im Oktober 2017 im Bezahlfernsehen starten und beginnt mit der bereits hundertsten Episode des Zombie-Dramas. Scott Gimple soll weiterhin Showrunner der Serie bleiben. Nachdem die letzte Staffel etwas schlechter wie die beiden vorherigen in punkto Serienquote war, soll sich das mit neuem „Bösewicht“ alles ändern.

Ratet mit…

Als Cliffhanger haut Neggan einen unserer Lieblingsprotagonisten aus The Walking Dead die Rübe ein. Wer ist ist? Wir wissen es nicht! Wir erfahren es frühestens zur Amerika-Serienpremiere der 7. Staffel am 23. Oktober. In Deutschland/Österreich warten wir gespannt auf den 24. Oktober via SKY.