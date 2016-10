Red Dead Redemption 2 erscheint 2017 für PS4 und Xbox One

Der erste Trailer ist nah. Bereits morgen um 17:00 wird uns Entwickler Rockstar die ersten bewegten Bilder zu Red Dead Redemption 2 präsentieren!

Rockstar hat mit seiner geheimnisvollen Logo-Veränderung via Facebook und Twitter hohe Wellen in den sozialen Netzwerken und naturgemäß auch auf allen Videospieleseiten geschlagen! Die Amerikaner spannen uns jedoch nicht all zu lange auf die Folterbank sondern kündigten nun Red Read Redemption 2 an, den Nachfolger des Western-Open-World-Games aus dem Jahre 2010 (Xbox 360, Playstation 3).

Read Dead Redemption 2: Western³

Der bereits dritte Titel von Rockstar aus dem wilden Westen knüpft daher an den erfolgreicheren zweiten Teil der Serie an. Hinter Grand Theft Auto 5 war dies der bisher erfolgreichste Titel für das Entwicklerstudio.

Wieder keine PC-Version!

Bei aller Freude über das Westernspiel im Stil von GTA bleibt jedoch die Tatsache über das der Actiontitel für den PC, wie auch schon GTA 5, erstmal nicht erscheinen wird. Ob man wieder Peditionen starten muss oder zwei Jahre warten kann wie bei GTA 5 wird sich zeigen. Bitter ist es allemal, sorgt doch die Modding-Community immer wieder für ein „langes Leben“ dieser Spiele.

Ein genauer Releasetermin für Red Dead Redemption 2 ist noch nicht bekannt. Nur das es nächstes Jahr erscheinen soll.