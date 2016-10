China hat bereits eine Handheld-Konsole wie die Nintendo Switch

Wie die Webseite Notebookitalia.it berichte gibt es bereits in China ein auf Android basiertes Tablet welches der Nintendo Switch sehr ähnlich ist: Aikun Morphus X300 3D-Tablet.

Das Android-Tablet besitzt zwei abnehmbare Controller, welche euch sicherlich an jenes Vorstellungsvideo der Nintendo Switch erinnert. Das Tablet verfügt nicht über die Möglichkeit an den Fernseher sein Bild zu vergrößern, auch wird die Leistung nicht die Gleiche sein, aber Form und Funktionen der Controller erinnern sehr stark an die Switch-Funktionen.

Bereits letztes Jahr wurde dieses Tablet angekündigt. Richtig gelessen! Letztes Jahr!!

Hat Nintendo hier abgekuckt?