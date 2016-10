Xbox-Manager finden lobende Worte für „Nintendo Switch“

Xbox-Division-Chef Phil Spencer und Xbox-Games-Marketing-Chef Aaron Greenberg verbreiten via Twitter positive Stimmung gegenüber dem zukünfitgen „Mitbewerber“.

Dabei zeigt sich Spencer von der „Vision“ der Nintendo Switch begeistert.

@Nexi_Dios I’m always impressed with their ability to state a bold vision and build a product that delivers on that vision..

Greenberg lobte die neue Innovation seiner Freunde von Nintendo. „Sieht nach Spaß aus“, so der Xbox-Marketing-Manager.

Congrats to my friends @NintendoAmerica on the unveil today. Love seeing new innovation in our industry, Switch looks like fun! https://t.co/W1cT14wuBO

— Aaron Greenberg (@aarongreenberg) October 20, 2016