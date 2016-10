Adam West: Cameo-Auftritt im neuem Batman-Film?

Es gab schon viele Batman’s. Aber es wird immer nur einen ersten Batman aus dem Fernsehen und aus der Jugendzeit der „alten Jugend“ geben: Adam West. Dieser möchte (anscheinend) zurück auf die Kinoleinwand.

Die Batman-Legende kann sich durchaus vorstellen einen Cameo-Auftritt im neuesten Ben Affleck-Batman-Film zu bekommen und zwar als Bruce Waynes Vater. Dabei müsste er sich aber mit The Walking Dead-Darsteller Jeffrey Dean Morgan (Negan) streiten welcher bereits in Batman vs. Superman: Dawn of Justice die Rolle des Thomas Wayne spielte und diese Rolle auch nicht hergeben möchte.

Adam West spielte vor 50 (!) Jahren Bruce Wayne und Batman und definierte den Charakter mit Witz, Humor und Spaß.

