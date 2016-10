Das große Monster ist tot: Weiterentwicklung von Evolve eingestellt

Wie das Entwicklerstudio Turtle Rock Studios bekanntgegeben hat werden sie nicht mehr länger am Shooter Evolve arbeiten.

Evolve gehört Markenrechtlich Publisher Take-Two und deshalb wird das Entwicklerstudio abgezogen um sich einem anderen Projekt zu widmen, wie der Evolve-Entwickler auf seiner Webseite bekanntgibt. Ein internes Team des Publishers wird sich um den weiteren Verbleib der Spieleserver kümmern und Patches herausbringen. Größere Content-Updates darf man sich jedoch nicht mehr erwarten!

Development may be done, but servers are staying online. @2K will run day-to-day operations in-house. https://t.co/26xYe1PJ6G

— Evolve (@EvolveGame) 26. Oktober 2016