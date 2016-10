Xbox One unterstützt zukünftig „Dolby Atmos“

Wie der Twitter-Account von Mike Ybarra (Microsoft) verkündet hat, werden alle Xbox One-Modelle zukünftig Bitstreaming und Dolby Atmos untstützen.

Yes bitstreaming and Atmos will work on all Xbox One products not just Xbox One S, for both video and games that support it. #Xbox

— ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 26. Oktober 2016