Damit habt ihr nicht gerechnet: Soviele Teraflops benötigt natives „4K-zocken“

Mark Cerny, leitender System-Architekt der Playstation 4, sagte im Gespräch mit der japanischen AV Watch, dass für Videospeile in nativer 4K-Auflösung mindestens 8 Teraflops nötig sein werden.

Eine Standard-Playstation 4 erreicht eine Rechenleistung von 1,84 Teraflops. Die Xbox One schafft 1,31 Teraflops. Die Playstation 4 Pro, welche am 10. November in Europa erscheint schafft 4,20 Teraflops. Die Xbox One Scorpio soll – laut Gerüchten – auf 6 Teraflops kommen.

Vor einigen Jahren wurden Computer mit 8 Teraflops noch als Super-Computer bezeichnet…