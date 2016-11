Forza Horizon 3: Erster DLC bringt statt Sonnenschein den Winter

„Winter is coming“. Der erste DLC für Forza Horizon 3 dürfte wohl ein Update mit Winterreifen sein, wenn man das erste Newsbild von Microsoft ansieht.

Das veröfentlichte erste Bild von Microsoft via Xbox Wire zeigt wohin die Richtung geht: In Richtung Schneefahrbahn. Die erste Erweiterung soll noch dieses Jahr erscheinen. Für 2017 erwartet uns dann das zweite Add-On für Forza Horizon 3, welches für Windows 10 und Xbox One verfügbar ist.

Der Preis für beide DLC’s liegt bei 35 Euro.