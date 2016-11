Neues Lara Croft-Game in Arbeit: „Shadow of the Tomb Raider“ in U-Bahn gesichtet

Ja es gibt Tage da bekommen Videospiele eigenartige Schlagzeilen, so wie Boulevard-Medien Titel über Teenie-Popstars erfassen. Doch ein Bild sagt mehr als viele Worte und so wurde (anscheinend) ein neuer Lara Croft-Titel in der Montrealer-U-Bahn gesichtet.

In einer der 68 Montrealer U-Bahn-Stationen wurde ein Foto geschossen, welches einen Laptop mit Inhalten zum neuesten Tomb Raider zeigen (sollen). Dabei wird der (Arbeits-)Titel „Shadow of the Tomb Raider“ genannt.

Man sollte seinen Laptop in der U-Bahn geschlossen halten…

Damit befindet sich nicht Crystal Dynamics, wie beim letzten Tomb Raider, im Arbeitsprozess des neuesten Lara Croft-Ablegers sondern das kanadische Studios Eidos Montreal.

Kotaku and Eurogamer haben ebenfalls in diese Richtung Meldungen gebracht.

Danke (wieder einmal) an das Reddit-Forum.