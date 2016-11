Xbox One Scorpio: Xbox 360- Abwärtskompatibilität bestätigt

Mike Ybarra, Programm-Management-Direktor der Xbox-Sparte bei Microsoft, tweete auf die Frage ob „Red Dead Redemption“ aus dem Jahr 2010 (Xbox 360) auch auf der Xbox One Scorpio läuft: Die Xbox One-Abwärtskompatibilität gilt somit – bestätigt – auch für Xbox One Scorpio.

360 Backwards compatibility will of course work on Scorpio. #xbox https://t.co/0jtSyIIXaH

— ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 1. November 2016