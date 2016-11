Noch mehr von Assassin’s Creed: Zwei neue Bücher angekündigt

Ubisoft kündigte zwei neue Bücher zum Assassin’s Creed-Kinofilm an, der weltweit am 27. Dezember 2016 in die Kinos kommt. Die Bücher lassen Fans und Neueinsteiger tiefer in die Welt von Assassin’s Creed eintauchen.

Assassin’s Creed – Der offizielle Roman zum Film

Durch eine revolutionäre Technologie, die seine genetische Erinnerungen entschlüsselt, erfährt Callum Lynch von den Abenteuern seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum entdeckt, dass er von einer mysteriösen Geheimgesellschaft, den Assassinen, abstammt und eignet sich unglaubliches Wissen und Fähigkeiten an, um in der Gegenwart die tyrannische und mächtige Templer-Organisation zu bekämpfen.

Der Roman ist ab Frühjahr 2017 im Handel erhältlich und wird durch den Panini-Verlag herausgegeben.

Assassin’s Creed – In den Animus

Dieses besondere Behind-The-Scenes-Buch zeigt die Entstehung von „Assassin’s Creed“ in lebhaften Details, von der unglaublichen Gestaltung des Spaniens des 15. Jahrhunderts bis hin zur Herausforderung, berühmte Charaktere und Plätze wie Abstergo Industries in einem neuen Medium zu erschaffen. Mit exklusiven künstlerischen Darstellungen und Standbildfotografien vollgepackt, zeigt das Buch zudem die erstaunlichen Kampf- und Parkour-Choreografien, die beliebte Hauptmerkmale der Assassin’s Creed-Marke geworden sind. Außerdem enthalten sind Interviews mit Kostüm- und Set-Designern sowie den Filmstars Michael Fassbender und Marion Cotillard.

Das Buch erscheint Ende 2016 und wird durch die Zauberfeder GmbH herausgegeben.

Mit dem für den Academy Award nominierten Michael Fassbender und der Academy Award-Gewinnerin Mario Cotillard führt „Assassin’s Creed“ eine brandneue Geschichte sowie einen neuen Schauplatz und ein neues Zeitalter ein.

Durch die gefeierte Videospielserie von Ubisoft inspiriert, übernahm Justin Kurzel die Regie des Films. Der Film wird in Partnerschaft mit New Regency Productions, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films und The Kennedy/Marshall Company produziert und von RatPac Entertainment und Alpha Pictures co-finanziert. Der Vertrieb läuft über 20th Century Fox.