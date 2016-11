The Crew: 10-Millionen- Spieler-Marke überschritten!

Wie Ubisoft heute verkündete hat The Crew die 10 Millionen-Spieler-Marke geknackt und bietet im Zuge dessen interessante Zahlen zum Spiel.

So haben, alle Spieler zusammen:

19430 Jahre gepsielt

11 Billionen Kilometer runtergefahren

200 Millionen Autos lackiert (und dabei virtuell 681 Millionen Liter Farbe benutzt)

Was ist eurer Lieblingsmoment in The Crew?