Es bleibt spannend: Xbox One holt weiter bei den Verkaufszahlen auf (US)

Bereits im vierten Monat in Folge ist die Xbox One (inkl. Xbox One S) die meistverkaufteste Konsole in den Vereinigten Staaten, wie die NPD-Group ermittelte.

Ebenso in UK und Australien holt sich die Microsoft-Konsole, dank Titel wie Gears of War 4 und bevorzugtem Content für Battlefield 1, den ersten Platz. Einzig in Deutschland und Österreich klappt das noch nicht so.

Thanks, IGN.com!