Vergleichsvideo: So gut sieht Uncharted 4 auf der PS4 Pro in 4K aus!

Der Youtuber Arrekz hat ein „Side-By-Side“-Vergleichsvideo zu den Uncharted 4-Version der Playstation 4 Pro und der Playstation 4 aufgezeichnet.

Wer Uncharted 4 noch nicht kennt sollte schnellstens unseren Testbericht dazu lesen. Umsonst vergab unser Adnan nicht die Wertung 10/10.

Die Playstation 4 Pro erschien am 10. November in Europa und bietet unter anderem einen Mehrwert in Sachen 4K-Auflösung.