Final Fantasy XV: Neuer 101-Trailer veröffentlicht

Das Video beleuchtet die Spielelemente und Charaktere des RPG-Highlights. So erfahren Spieler schon jetzt alles Wissenswerte, noch bevor Final Fantasy XV am 29. November für Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Neben einer Übersicht über die Story des Spiels bietet der neue Trailer auch Erklärungen zum Kampfsystem von Final Fantasy XV und zur Mischung aus Zaubersprüchen, Beschwörungen und actionreichem Echtzeit-Kampf. Zudem werden Noctis und seine drei Gefährten eingehend vorgestellt.

Zusätzlich wurden auch Details zum finalen Software-Update für FINAL FANTASY XV bekanntgegeben. Das sogenannte „Crown Update“ wird zum Erscheinen des Spiels am 29. November automatisch als kostenloser Download zur Verfügung stehen. Das Update ist das Resultat zusätzlicher Zeit bei der Entwicklung seit der Erstellung der eigentlichen Masterversion und liefert eine Auswahl an Erweiterungen, kleineren Fehlerbehebungen und neuen Features, die die Story und das Gameplay-Erlebnis weiter verbessern.

Zu den Verbesserungen gehören unter anderem: