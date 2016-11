Watch_Dogs 2: Phase 2 des „nahtlosen“ Multiplayer- Modus veröffentlicht

Das Entwicklerteam von Watch_Dogs 2 hat aktuell Phase 2 für den nahtlosen Multiplayer für die PlayStation 4 und Xbox One aktiviert.

Damit sind Spieler nun in der Lage nahegelegene Kopfgeldziele und Prime-Eight-Konkurrenten zu aktivieren. Letztere können die Session des Spielers betreten, ohne dass zuerst die Funktion über die Multiplayer-App im Smartphone aktiviert werden muss. Außerdem werden die Spieler auf freundliche DedSec-Hacker treffen, welche sie bei unterschiedlichen DedSec-Events in ganz San Francisco unterstützen können. Diese können nun ebenfalls direkt ins Spiel eingeladen werden. Die Entwickler bedanken sich für die Geduld und das Verständnis der Spieler und wünschen nun viel Spaß beim Entdecken und Hacken der San Francisco Bay Area.

Watch_Dogs 2 erschien bereits weltweit für Playstation 4 und Xbox One. Die PC-Version startet in 4 Tagen am 29. November 2016.

UMFRAGE Was haltet ihr von Watch_Dogs 2? Geil

Zu brutal...

Interessiert mich nicht

Absoluter Mist! Umfrage-Resultat