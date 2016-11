Zelda: Breath of the Wild – Doch kein Launch-Titel der Nintendo Switch?

Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale hat in einem Tweet verlautbart, dass der Releasetermin von Zelda: Breath of the Wild im März 2016 – zum Launch der Nintendo Switch – nicht gehalten werden kann.

Nintendo are internally aiming for a June 16 2017 UK Breath of the Wild Switch release. Aiming Wii U for June 23 2017 UK. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 23. November 2016

So soll der „Open-World-Titel“ am 16. Juni weltweit für die Nintendo Switch und eine Woche später, am 23. Juni, für die Nintendo Wii U erscheinen. Bereits im August beschrieb die Nintendo-Insiderin den Nintendo Switch-Controller, daher glaubt man ihr in der Branche!

Die Nintendo Switch-Konsole soll im März 2017 erscheinen. Mehr Informationen dazu wird es voraussichtlich im Januar geben!