Final Fantasy XV verkaufte sich mehr als 5 Millionen mal, am ersten Tag!

Mit mehr als 5 Millionen verkauften Einheiten am ersten Verkaufstag ist Final Fantasy XV an der Spitze der bisherigen Erfolge der Rollenspiel-Serie.

Der „Day-One-Erfolg“ wird jedoch gedämpft das Final Fantasy XV das erste Final Fantasy ist welches weltweit gleichzeitig gelauncht wurde. Auch ist anhand der Pressesendung seitens Square-Enix nicht klar erkennbar ob es sich um verkaufte Einheiten an die Einzelhändler oder wirklich an die Gamer ist.

Bisher erschienen Final Fantasy-Games immer zuerst in Japan und erst danach in Europa und Co.

Final Fantasy XV erschien diese Woche am 29. November. Ein Spiel über Freundschaft als neuer Kassenschlager?