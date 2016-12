Telltale entwickelt ein Spiel mit Humor: Guardians of the Galaxy

Telltale hat sich schon für einige Filme und Serien interessante Story-Telling-Games veröffentlicht, als nächstes ist Guardians of the Galaxy dran!

Der Titel erscheint nächstes Jahr bei uns in Europa und als Spieler darf man mehrere Helden-Rollen übernehmen und quer durch das Universum reisen. Dabei verspricht Telltale jede Menge Humor, Emotionen und Teamwork für das Sci-Fi-Adventure.

Wie auch schon bei anderen Telltale-Games wird der Titel für Guardians of the Galaxy in mehreren Episoden „ausgeliefert“. Dieses mal sind es fünf.

Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Einzig das Kasseten-Video gibt es als „Vorschau“ …