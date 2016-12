Erster Trailer zur The Last of Us Part II veröffentlicht

Das preisgekrönte The Last of Us bildete in punkto Atmosphäre, Story und Gameplay ein wahres „Kunstwerk“. Damit bewies Sony und Entwickler Naughty Dog das Emotionen nicht nur den Filmen vorbehalten waren, sondern in einem Videospiel überlegen sind!

Der erste Trailer zu The Last of Us Part II zeigt eine weit aus ältere Ellie (mit Tattoo’s), welche auf einer Gitarre musiziert. Die Animationen sehen dabei realistisch echt aus. Grund genug um im Publikum der PSX Applaus zu bekommen! Ellie ist sehr wütend und war anscheinend gerade auf einem Rachefeldzug – mehr dazu verrät der Trailer jedoch nicht.

Erste Infos

Laut Neil Druckmann, Creative Director bei Naughty Dog, wird Ellie die Hauptfigur im zweiten Teil von The Last of Us spielen. Ellie ist nun 19 Jahre alt, sprich Part II spielt einige Jahre nach The Last of Us.

Im ersten war Joel der Hauptcharakter und in die Rolle von Ellie konnte man nur in einem Kapitel schlüpfen. Wie sich diese Tatsache auf das Gameplay auswirken wird ist noch unbekannt. Auf jeden Fall wird das Thema „Hass“ in den Emotionen der Charaktere ersichtlich sein, so Naughty Dog auf der PlayStation Experience.

Ein Releasetermin für die Playstation 4 wurde noch nicht benannt, jedoch darf man davon ausgehen das der Titel erst 2018 erscheinen wird. Die Erwartungen und die Vorfreuden sind weltweit riesieg!