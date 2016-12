Uncharted: The Last Legacy Elena – Neues Gameplay- Video zum DLC

Naughty Dog, Sony’s Zugpferd in Sachen Exklusiv-Games, hat auf der Playstation Experience (PSX) ein neues Gameplay-Video zum kommenden Uncharted: The Last Legacy Elena (DLC) veröffentlicht.

In dem alleinstehenden Titel geht es um Chloe Frazer. Im Spiel erfährt man was mit ihr nach Drake’s Deception (Uncharted 4) geschehen ist.

Es gibt aktuell noch keinen Releasetermin!