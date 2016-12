The Last of Us Part II: „Westworld“- Autorin schreibt an der Geschichte mit

Für spannende Handlungsbögen im kommenden The Last of Us Part II ist gesorgt. Halley Gross, Mit-Autorin bei der aktuellen HBO-Erfolgsserie „Westworld“, schreibt an der Geschichte mit!

Halley’s my kickass co-writer. Can’t wait to share more of the story with y’all. Spoiler alert: it’s intense. #TheLastOfUsPartII https://t.co/KVfh66utce — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5. Dezember 2016

Creative Director Neil Druckmann kann es gar nicht erwarten mehr über die Geschichte von The Last of Us Part II zu verraten!

Couldn’t be prouder to be a part of this! https://t.co/hXSWa1QhoX — Halley Gross (@Grosstastic) 3. Dezember 2016

In Part II wechselt die emotionale Lage von Liebe in Hass. Den ersten Trailer könnt ihr hier sehen!