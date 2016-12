Bezahlte Anzeige: Die besten Videospiele als Online Spielautomat

Fans eines Computerspiels lieben den Moment, wenn sie es geschafft haben, das Videogame durchzuspielen. Der Abspann läuft und sie wissen, dass sie alle Aufgaben und Herausforderungen bestanden haben. Aber wäre es nicht noch spannender, wenn sie für ihre Leistung mit Geldgewinnen belohnt werden würden? In den Online Casinos ist das möglich. Dort gibt es Spieleautomaten, bei denen das Können des Zockers eine Rolle spielt und sie gleichzeitig um Geld kämpfen dürfen. Die Online Slots sind zudem mit vielen Bonusrunden ausgestattet und verfügen über eine höhere Auszahlung als die Standard-Spielautomaten.

Mit diesen Spielautomaten und ihrer Thematik aus den Videospielen, will die Branche vor allem junge Zocker und Menschen ansprechen, die mit Online-Spielen und Smartphones aufgewachsen sind. Sie investieren heute weniger in Konsolen und greifen stattdessen lieber zum Mobilfunkgerät. Die Spielindustrie macht mit dem mobilen Gaming jedes Jahr rund 36,9 Milliarden Dollar Umsatz. Das wollen die Online Casinos für sich nutzen. Mit modernen Videoslots, die auf berühmten Computerspielen basieren und sowohl Online als auch über eine Casino-App spielbar sind, machen die Betreiber einen enormen Umsatz.

Die berühmtesten Slots mit Videospiel-Charakter

Zu den berühmtesten Slots dieser Art zählen sicherlich die Marvel und die DC Games Spielautomaten von dem Hersteller Playtech. Das Universum der Superhelden watet mit unzähligen Helden auf. Spieler können bei diesen Online Slots für einen kurzen Moment in die Rolle eines Superhelden schlüpfen und mit Supermächten an den Rollen drehen. Die Marvel Games begeistern mit Figuren wie Iron Man, Spider Man, Superman oder die Fantastic Four. Der große Erfolg dieser Games hat dazu geführt, dass es eine ganze Reihe von Spielautomaten-Varianten gibt, bei denen die Superhelden zu finden sind. Ein gutes Beispiel dafür sind Slots mit den Namen: Daredevil, Captain America, Thor, Superman, Wolverine oder X-Men.

Ein weiteres Highlight unter den vielen Online Spielautomaten mit Computerhelden ist sicherlich Tomb Raider. Sie zählt zu den beliebtesten und bekanntesten Helden aus einem Videospiel. Wer sich schon immer für diese Game-Reihe begeistert hat, wird von dem Tomb Raider Slot begeistert sein. Entwickelt wurde dieser Online-Slot von Microgaming. Die Firma hat bereits große Erfahrung mit der Kreation von bekannten Computerspielen im Online Spielautomatenformat. Unter anderem ist sie auch für die Slots Battlestar Galactica, Immortal Romance oder The Dark Knight Rises verantwortlich.

Natürlich dienen nicht nur Actiongames als Vorlage. Auch unterhaltsame Videospiele wie Angry Birds oder Candy Crush sind mittlerweile als Online Slot verfügbar.

Wo die Videospiele-Slots gespielt werden können, findet man am besten bei onlinespielautomat.at heraus. Dort werden nur seriöse Online Casinos gelistet. Da der Markt an Videogames in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird, wie Statistiken zeigen, wird es in den Online Casinos auch zukünftig neue Spielautomaten geben, die als Vorlage ein bekanntes Videogame haben. Wir dürfen gespannt sein, was uns da in der Zukunft noch erwartet. Vor allem, wenn Virtual Reality in den Online Casino Einzug erhält.