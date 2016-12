Zelda: Breath of the Wild wurde live im US-Fernsehen gespielt

Die Nintendo Switch hatte einen wunderbaren Auftritt, letze Nacht, im US-Fernsehen, genauer gesagt bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon.

Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime präsentierte dabei eine Demo von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Zuerst wurde das Spiel auf einer großen Leinwand gespielt und dann übergab Reggie das „mobile“ System an Fallon, der weiter mit dem Bildschirm des Geräts spielen durfte.