Destiny 2: Entwickler Bungie wird von Vicarious Visions unterstützt

Bungie und Activision haben ein weiteres Studio für die Entwicklung von Destiny 2 rekrutiert. Dabei handelt es sich um Vicarious Visions, welche unter anderem Guitar Hero, Skylanders und verschiedene Transformer-Spiele umgesetzt haben.

Das New Yorker Entwickler-Team zeigte sich motiviert:

„Vicarious Visions ist begeistert, dass wir mit Bungie zusammenarbeiten, um das preisgekrönte Destiny Universe weiter auszubauen.“

Vicarious Visions schließt sich den Entwicklern von Bungie und Transformers High Moon Studios an, die im vergangenen Jahr an das Destiny-Team zugeteilt wurden, um Inhalte für den „gemeinsamen Open-World-Titel“ zu entwickeln. Vicarious Visions arbeitet derzeit an einem Crash Bandicoot-Remaster für PlayStation 4, „Crash Bandicoot N.

