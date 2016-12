USA: Playstation 4 Pro hilft Sony im Kampf gegen den Xbox One-Erfolg

Nachdem die letzten vier Monate die Xbox One in den USA dominiert hat – welches natürlich nicht global ebenfalls der Fall war/ist – konnte Sony mit dem Launch der Playstation 4 Pro-Konsole das Ruder umdrehen. Die Playstation 4 ist wieder an der Spitze!

Wie die NPD-Group ermittelte war die 4K-fähige-Konsole PS4 Pro, welche in den USA am 10. November startete, ausschlaggebend für den Erfolg. Das ist das erste Mal seit Juni, dass die Playstation 4 die Xbox One „überholt“ hat. Genauere Zahlen sollen in Kürze folgen.

Wake me up wehn november ends…

Der November ist einer der beiden größte Monate des Jahres für Videospiel- und Hardwareverkäufe und ist ein bedeutender Teil für den Jahresumsatz. Laut diversen amerikanischen Händlern waren die Playstation 4 und die Xbox one die am meisten gefragten Produkte für Online-Shopping am „Black Friday“ und am „Cyber Monday“.

Bisweilen hat sich Sony zu seinem Erfolg im US-November noch nicht geäußert. Microsoft bestätigte zumindest den „Hunger nach Konsolen“ am amerikanischen Markt. Dabei zeige sich vor allem die starke Dynamik für die Xbox One S. Das schlägt sich unter anderem auch auf Xbox Live nieder, wobei nach Microsoft-Angaben rund 40% mehr Gamer im selben Zeitraum wie letztes Jahr online unterwegs waren!

Thanks, VentureBeat.com!