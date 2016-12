War for the Planet of the Apes – Erster Trailer veröffentlicht

Eine „Nation“ von gentisch entwickelten Affen, welche von Cäsar geleitet werden, werden in einem Kampf mit einer Armee von Menschen verwickelt.

Der Planet der Affen geht damit in der Neuverfilmung in die dritte Runde. Sommerkino-Spektakel garantiert. Der Film startet Mitte Juli bei uns in den heimischen Kinos mit Andy Serkis, Woody Harrelson und Judy Greer in den Hauptrollen.