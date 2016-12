Playstation 4 PRO-Update für Batman: Return to Arkham

Mit dem Patch 1.02, welcher bereits letzten Freitag online gestellt wurde, ist Batman: Return to Arkham für die Playstation 4 Pro nun optimiert.

Dabei verspricht Publisher Warner Bros. visuelle Upgrades, sowie diverese Performance- und Stabilitätsverbesserungen, welche für eine reibungslose und konstante Framerate sorgen sollen.

So soll laut diversen Meldungen die Framerate bei konstanten 60fps halten.

Batman: Return to Arkham erschien am 20. Oktober 2016 für Xbox One und Playstation 4 und ist ab 39 Euro erhältlich.