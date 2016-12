The Fate of the Furious: #1-Trailer zum achten Film der F&F-Reihe!

Manche leben ewig! Nach dem dramatischen Tod von „The Fast and the Furios“-Star Paul Walker (Brian, in den Filmen) und seinem letzten Film „Furious 7“ ist die Familie der Auto-Action-Reihe rund um Dom (gespielt von Vin Diesel) zerrissen .

Zerfällt nach dem Rückzug von Brian (Paul Walker) die „Fast & Furious“-Familie? Zumindest entscheidet sich Dom (Vin Diesel), das Angebot einer mysteriösen blonden Frau (gespielt von Charlize Theron) anzunehmen und sich auf krumme Dinge einzulassen, auch wenn dies bedeutet, dass er alle betrügen muss, die ihm nahestehen – also seine „Familie“. Die übrige Gang hat keine andere Chance, als sich ihm in den Weg zu stellen und muss dafür neue Bündnisse eingehen, auch wenn dies vorher der Feind war.

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron und Kurt Russel in „The Fate of the Furious“, welcher ab 13. April 2017 in unseren Kinos spielt.