Xbox One-Games per Oculus Rift-VR-Headset spielbar

Wie MajorNelson via Twitter bekannt gibt, werden ab sofort Spiele von der Xbox One mittels Streaming-App direkt auf dem VR-Headset Oculus Rift (Facebook) spielbar sein.

Stream Xbox One games directly on your @oculus Rift with the Xbox One Streaming app, now available for free https://t.co/jPQPHYi3LW pic.twitter.com/VjKj3oi7uK

