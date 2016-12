For Honor: Kostenlose DLC’s für die Community

Einen ungewöhnlichen Schachzug bietet Ubisoft mit folgender Meldung: Alle zukünftigen Download-Contents für das Schwertkampfspiel For Honor sollen kostenlos veröffentlicht werden.

Darunter fallen Karten und neue Spielmodi, wie Game-Director Damien Kieken gegenüber Eurogamer.net sagte.

Ubisoft möchte so die Community für For Honor halten. Das Spiel erscheint jedoch erst am 14. Februar 2017 für Xbox One, Playstation 4 und PC.