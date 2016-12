NieR: Automata – kostenlose PS4-Demo erscheint am 22. Dezember

Wie Square Enix bekannt gibt, wird für das kommende Action-RPG NieR: Automata ab dem 22. Dezember eine Playstation 4-Demoversion erscheinen. Diese wird für alle deutschen Abonnenten von PS Plus kostenlos im PlayStation Network verfügbar sein.

Die Probier-Mission spielt vor der Kulisse einer verlassenen Fabrik und zeigt, wie die Androidin 2B Jagd auf eine gigantische feindliche Waffe macht.

NieR: Automata wird ab dem 10. März 2017 in Europa für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Der Titel erscheint unter anderem in einer limitierten „Black Box Edition“ für die PlayStation 4. Diese wird im Square Enix Online Store erhältlich sein. Neben der „Black Box Edition“ wird das Spiel auch in weiteren Editionen mit teils exklusiven Inhalten verfügbar sein. Nähere Infos hierzu folgen in Kürze.

Die Story von NieR: Automata

Eindringlinge aus einer anderen Welt greifen ohne Vorwarnung an und entfesseln ihre Waffen: Maschinen. Angesichts dieser unüberwindlichen Bedrohung wird die Menschheit von der Erde vertrieben und sucht Zuflucht auf dem Mond.

Die Menschen entwickeln eine Armee aus Android-Soldaten, in dem Bestreben, sich zur Wehr zur setzen, aber alles, was sie erreichen, ist nur eine Verlangsamung des Vormarsches der Maschinen. Um den Stillstand zu beenden, setzt der Widerstand eine neue Einheit der Android-Infanterie ein: YoRHa.

In der verlassenen Ödnis wütet der Krieg zwischen Maschinen und Androiden weiter. Ein Krieg, der bald die langvergessene Wahrheit dieser Welt enthüllen wird …