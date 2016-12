GTA V: 6 Millionen Mal physisch gekauft (UK)

Wie Eurogamer.net berichtet wurde Grand Theft Auto 5 bereits über sechs Millionen Mal physisch in Großbritannien, sei dem 17. September 2013 für PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One und PC (2015) physisch gekauft.

Leider gibt es auch in UK, wie bei uns, keine Aufzeichungen von digitalen Verkäufen – damit würden die Zahlen sicherlich höher sein. Man denke alleine schon an die Verkäufe via Steam – die hier fehlen!

In den ersten 170 Wochen (!) von GTA V war es 130 Wochen in den TOP 10 der Verkaufs-Charts.

Gebt es zu! Ihr habt es sicherlich auch zweimal gekauft…