Battlefield 1: Die Franzosen erreichen das Schlachtfeld

Mit einem leichten Augenzwinkern in Richtung Der Herr Der Ringe kündigt DICE die erste kostenpflichtige Erweiterung für Battlefield 1 an: „They Shall Not Pass“

Die Entscheidung Frankreich nicht als spielbare Fraktion im Basisspiel einzubauen sorgte bei vielen Leuten für Verärgerung. Mit der ersten kostenpflichtigen Erweiterung „They Shall not Pass“ werden diese aber endlich ins Spiel eingebaut. Kürzlich erschienen erste dazugehörige Bilder auf der Instagram Seite von Battlefield. Diese zeigen französische Soldaten welche in einem mit französischen Flaggen drapierten Fort gegen Feinde kämpfen.

Die Erweiterung wird neben der neuen Fraktion auch noch vier neue Maps, neue Waffen, neue Fahrzeuge bieten und voraussichtlich im März 2017 erscheinen.