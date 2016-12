Unangekündigtes „Suicide Squad“-Game wurde gecancelt! Dafür kommt ein neuer Batman-Titel.

Die Gerüchteküche brodelt wieder. So soll laut Berichten von Kotaku.com, Warner Bros. Montreal eine Videospiel-Adaption von Suicide Squad gecancelt bekommen haben, um sich der Entwicklung eines neuen Batman-Titels zu widmen.

Dabei soll dieser Suicide Squad-Titel bereits Jahre in Entwicklung gewesen sein – nichts Neues in der Branche. Dafür soll das Studio jetzt an einem neuen Batman-Titel arbeiten, wobei nicht Bruce Wayne, sondern sein Sohn Damian Wayne die Hauptrolle übernehmen wird.

Was meint ihr?

Wann uns Warner in das Projekt einweihen wird bleibt spannend. Die bisherigen Batman-Titel waren ja allesamt sehr gut gemacht und hielten bei Laune.

