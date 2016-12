Virtual Reality: Youtube-Update für die Playstation VR-Brille

Wie Sony via PlaystationVR.us bekannt gibt, wird es in den USA via einem Update für die YouTube App die Möglichkeit zur Playstation VR-Unterstützung geben.

PS-VR-Benutzer können somit 360°-Videos auf YouTube fortan völlig neu erleben. Das Update hat die Versionsnummer 1.09 bekommen und wird im Changelog lediglich mit „Adds Playstation VR Support“ betitelt.

Das Update sollte ebenfalls bei uns ab heute, spätestens ab morgen, funktionieren. Ein Grund mehr für Virtual Reality auf der Heimkonsole?