Gerüchte über „Super NES Classic Mini“ verhärten sich

Nachdem der „NES Classic Mini“ quasi über die Ladentische zischt und ausverkauft ist, liegt es nahe das Nintendo eine weitere „Geldsau“ nachsetzt.

So hat Nintendo beim japanischen Patent- und Markemamt ein Bild des Supers Nintendo-Controlles (in Japan: Super Famicom“) am 24. Dezember 2016 schützen lassen.

Es ist bisher jedoch noch unklar, was Nintendo mit dieser Eintragung beabsichtigt: Hängt der Markenschutz mit dem bestehenden Release der Switch zusammen oder werden die Japaner ebenfalls, wie bei der „NES Classic Mini“, eine eigenständige Mini-Konsole für das Super Nintendo machen und mit den besten Games der damaligen Zeit bestücken?

Wir hoffen auf das Letztere!