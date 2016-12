Star Wars-Prinzessin Carrie Fisher gestorben

Wie die Familie von Carrie Fisher vor wenigen Augenblicken bekanntgegeben hat, ist der Star Wars-Star im Alter von 60 Jahren verstorben!

Mit großer Trauer bestätigte Billie Loud, dass seine Tochter um 8:55 Uhr diesen Morgen verstorben ist. Fisher hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten und erlag Dienstagmorgen den Folgen.

Fishers Mutter hatte gestern noch davon gesprochen, dass der Zustand der Schauspielerin stabil wäre.

Sci-Fi-Größen wie unter andreem William Shatner (in Star Trek als Captain Kirk) bekundeten ihr Beileid via Twitter:

I’m deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished.

— William Shatner (@WilliamShatner) 27. Dezember 2016